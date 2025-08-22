PC prende homem suspeito de promover 'rinhas de galo' em Altamira

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (21), em Altamira, sudoeste do Pará, um homem suspeito de promover rinhas de galo. A prisão ocorreu após a Delegacia Especializada em Conflitos Agrários e Meio Ambiente (DECA) descobrir o local utilizado para a prática, considerada ilegal.

Segundo a PC, cerca de 10 galos da raça Índio Gigante foram encontrados confinados em pequenas celas insalubres em um imóvel do município. Os animais apresentavam sinais de violência, como lesões corporais, mutilações, esporões cerrados e até um caso de olho perfurado. Uma das aves estava tão debilitada que não conseguia se mover.

Polícia encontrou aves silvestres e um cão em condições precárias

Além dos galos, os policiais localizaram uma arena circular usada para os combates. Também foram encontradas três aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro: um papagaio e dois curiós, todos sem anilhas de identificação.

Nos fundos do imóvel, um cão doméstico foi achado amarrado, sem acesso a alimento e em ambiente insalubre. Com apoio de uma veterinária, foi realizada análise clínica que confirmou o estado precário dos animais e as lesões compatíveis com maus-tratos.

Suspeito foi preso em flagrante

Diante das evidências, o dono do local recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Os animais foram apreendidos e ficaram sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). O suspeito responderá pelos crimes de maus-tratos a animais e manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro.