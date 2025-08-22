Suspeito de homicídio é preso e celulares são apreendidos em Barcarena

Um investigado por homicídio qualificado foi preso preventivamente e celulares foram apreendidos na quinta-feira (21), em Barcarena, nordeste do Pará. A ação ocorreu no âmbito da “Operação Proditio”, que cumpriu um mandado de prisão temporária e três de busca e apreensão no imóvel do principal suspeito, localizado na região da ‘Fazendinha’. As investigações apuram o homicídio de Orlando Guimarães da Conceição Júnior, assassinado em 25 de julho deste ano.

A operação foi realizada pela Delegacia de Vila dos Cabanos, em conjunto com a Delegacia de Barcarena Sede. Além do suspeito ter sido preso, os celulares encontrados na casa dele também foram apreendidos e passarão por perícia para auxiliar nas investigações sobre o crime. O caso permanece sob investigação policial para identificar outros possíveis suspeitos e elucidar completamente esse crime. Não há mais detalhes sobre o que teria motivado o crime.

Homicídio

Orlando foi morto com diversas facadas dentro da própria casa, na Rua Pedro Cordeiro Xavier, no bairro Renascer com Cristo, em Barcarena. Um amigo da vítima o encontrou sem vida no quarto. A faca usada no crime foi localizada na cozinha suja de sangue. Durante as apurações policiais, foi descoberto que o chip telefônico da vítima havia sido roubado e colocado em um dos aparelhos telefônicos de propriedade do suspeito preso. O objetivo, segundo a PC, seria apagar vestígios do crime e dificultar as investigações.