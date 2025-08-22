Paraense morta em Mato Grosso será sepultada em Belém nesta sexta-feira (22)

A paraense Jacira Gonçalves da Silva, de 24 anos, que foi morta pelo ex-namorado no estado do Mato Grosso, será sepultada em Belém nesta sexta-feira (22). O corpo da vítima de feminicídio chegou à capital paraense na madrugada de quinta-feira (21) e foi velado em uma igreja evangélica. O principal suspeito do crime, que foi filmado por câmeras atirando em Jacira, continua preso.

O crime ocorreu na tarde de domingo (17), em Verdes Campos, município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso. O suspeito do crime havia fugido após os disparos, mas foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira (18). Segundo as informações policiais, o suspeito estava no pesqueiro quando Jacira chegou com alguns amigos. Ele teria dito que tinha um presente para ela e pediu para que ela fosse buscar, mas ela disse que não.

Ele, então, foi ao carro e pegou uma caixa. Ao voltar, disse que estava com um presente para ela. E, neste momento, sacou a arma e deu vários tiros em Jacira. Ela foi baleada na cabeça, no rosto e perto da boca. A vítima morreu no local. Jacira tinha medida protetiva contra o ex-companheiro.

O enterro de Jacira será durante a manhã desta sexta-feira, em um cemitério público no bairro do Tapanã.