Cinco homens são presos por estupro de vulnerável e descumprimento de medida protetiva em Barcarena

Cinco homens foram presos pela Polícia Civil do Pará (PCPA) na manhã desta quinta-feira (9) durante a “Operação Aurora”, deflagrada em Barcarena, no nordeste do Estado. A ação também ocorreu na Vila dos Cabanos, distrito da cidade onde a polícia atuou. Entre as capturas dos mandados de prisão, quatro delas foram relacionados ao crime de estupro de vulnerável, enquanto a outra é referente ao descumprimento de uma medida protetiva. As autoridades não revelaram os delitos que os acusados teriam cometido.

De acordo com o registro da operação da PCPA, os policiais prenderam Carlos Joas Sousa de Queiros após ele ter desobedecido uma proteção legal a uma mulher vítima de violência doméstica.

Quanto às quatro prisões relacionadas a estupro de vulnerável, os suspeitos foram identificados como João Ferreira Campos, Paulo Nascimento Matheus Barros de Sousa, Messias Soares Gomes e Manoel Fernandes Nascimento.

Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Barcarena após representações feitas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e pela Delegacia de Atendimento Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA).

Titular da Delegacia da Mulher de Barcarena, a delegada Sawana Fontes destaca que o cumprimento das prisões é uma forma de mostrar à sociedade como esse tipo de crime vem sendo combatido.

“A polícia está empenhada na investigação e combate a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes e violência contra mulher A sociedade pode e deve procurar a delegacia para registrar a ocorrência, para que possa dar efetividade ao cumprimento da legislação e prender envolvidos”, explica a delegada.