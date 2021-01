Cinco estabelecimentos são fechados em Mosqueiro por diversas irregularidades

A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Belém fecharam cinco estabelecimentos comerciais em Mosqueiro, distrito da capital, por irregularidades diversas. Foi durante uma operação integrada, iniciada ainda na véspera de Ano Novo. Os trabalhos seguiram pela madrugada do primeiro dia de 2021. O foco das ações era coibir o descumprimento do decreto municipal 98.087/2020 e uma decisão judicial, que limitavam horários de funcionamento e proibiam aglomerações. Uma casa também foi fiscalizada por poluição sonora.

Três locais fiscalizados ficavam na avenida 16 de Novembro. O primeiro local foi um bar que descumpria o decreto municipal e o proprietário apresentou somente o registro de funcionamento. Ele foi intimado e o evento que ocorria lá foi encerrado. Outro bar foi flagrado descumprindo o decreto. O dono foi intimado e a festa também finalizada. Uma sorveteria estava funcionando além do horário permitido e nem foi apresentado alvará de funcionamento. O local foi fechado.

Na praia do Chapéu Virado, um depósito de bebidas foi flagrado em descumprimento do decreto municipal. O responsável pelo estabelecimento foi intimado e as atividades foram encerradas. Uma pousada e conveniência localizada na avenida Beira Mar, no Chapéu Virado, não tinha alvará e o responsável pelo estabelecimento foi intimado. Por fim, uma confraternização familiar, que ocorria no bairro do Ariramba, foi averiguada pelas equipes. Os responsáveis pela residência foram orientados a reduzir o volume do som.

Desde a manhã da quinta-feira (31), policiais civis se reuniram com representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Belém e Vigilância Sanitária para discutir as ações que seriam realizadas durante a operação "Festas Seguras", durante o réveillon na ilha de Mosqueiro.

O horário de funcionamento dos supermercados e estabelecimentos que vendem alimentos e itens essenciais à população se estenderia até as 21h. Os que vendem bebidas alcoólicas foram limitados a funcionar até 18h, conforme o previsto no decreto municipal. A ação faz parte da operação estadual integrada "Festas Seguras", que segue até 4 de janeiro.

"Durante a ação realizada pela DPA e DEMAPA, com apoio da PM e Guarda Municipal não houve qualquer tipo de alteração. A operação foi tranquila. Houve poucas denúncias por parte da população quanto ao funcionamento irregular de estabelecimentos e de volumes excessivos de som" , informou o delegado Valdivino Miranda.