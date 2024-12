Cinco acidentes fatais marcam o final de semana em Santarém

Entre sexta-feira (13) e domingo (15), cinco acidentes fatais foram registrados em Santarém, no oeste do Pará, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao todo, o órgão atendeu 15 ocorrências de trânsito, envolvendo 18 vítimas, das quais cinco morreram. No total, o Samu realizou 57 atendimentos diversos na cidade.

A primeira morte ocorreu no sábado (14), na ocupação Bela Vista do Juá, envolvendo um motociclista. Outras duas fatalidades foram registradas na grande área do Santarenzinho.

Já no domingo (15), o idoso Francisco Meireles dos Santos, de 64 anos, morreu após ser atingido por um carro enquanto andava de bicicleta na rua Raimundo Branco, em Alter do Chão, a 37 km da zona urbana de Santarém.

Segundo testemunhas, o motorista Adenilson Santos de Jesus Júnior fugiu do local sem prestar socorro, mas foi localizado e preso pela polícia pouco tempo depois. A violência da batida destruiu a bicicleta de Francisco, que morreu no local. Adenilson foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e transferido para o presídio nesta segunda-feira (16).

Durante audiência de custódia no Fórum de Justiça de Santarém, o juiz Alexandre Rizzi estabeleceu uma fiança de R$ 50 mil, mas o valor não foi pago.

Francisco Meireles era conhecido em Alter do Chão por transportar turistas para pontos turísticos da região. Segundo familiares do idoso, ele estava a caminho de sua embarcação, onde costumava dormir, quando foi atingido pelo veículo.

Jovem morre após tentar tomar cerveja e pilotar motocicleta

Ainda no domingo, um acidente no bairro da Salvação deixou um homem morto e a namorada dele gravemente ferida. O motociclista, identificado como Cleison Dutra, e sua namorada estavam na avenida Nova Moaçara quando a moto colidiu com uma caminhonete.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT), testemunhas relataram que o motociclista teria consumido bebida alcoólica enquanto pilotava. Ele teria perdido o controle ao tentar beber uma lata de cerveja que estava com a namorada.

O casal foi socorrido pelo Samu ao Pronto Socorro Municipal com fraturas expostas. Cleison morreu horas após dar entrada na unidade. O estado de saúde da namorada dele não foi divulgado.

Fiscalização

Diante do aumento de acidentes, a SMT anunciou que vai intensificar a fiscalização no trânsito durante as festas de fim de ano. As operações incluirão checagem de documentação e realização de testes com etilômetro para coibir a combinação de álcool e direção.