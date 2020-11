Ciclista morre atropelado por carreta na avenida Mário Covas

Por volta das 17h30 desta sexta-feira (13), um ciclista trafegava por uma calçada da avenida Mário Covas, próximo à avenida Três Corações, quando, repentinamente, caiu em um buraco, desequilibrou-se e foi projetado para a parte central da pista. Em sequência, o ciclista foi atingido por uma carreta. A vítima sofreu morte instantânea.

Uma testemunha chegou a correr para avisar ao motorista da carreta a fim de avisá-lo sobre o ocorrido, porque o condutor até então não sabia do fato. O caso está sendo registrado em uma unidade policial próximo do local do acidente fatal.

Tão logo ocorreu o atropelamento da vítima, uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local e isolou a área. Peritos atuam no local neste momento.