Ciclista morre após ser atropelada por caçamba em Benevides

Kátia Laura Souza da Silva morreu ao ser atropelada por uma caçamba no começo da manhã desta sexta-feira (17), em Benevides, região metropolitana de Belém. A mulher foi atingida enquanto estava de bicicleta, morrendo sem qualquer chance de socorro.

Segundo moradores da região, o acidente foi por volta das 9h. A mulher não era moradora da área, mas passava sempre pela rua Cristina Figueiredo Diniz, uma via de piçarra que dá acesso a um local conhecido como Camelo, onde veículos pesados apanham materiais como seixo, areia e entulho.

Os populares contam que o tráfego de caminhões e caçambas na via estreita se intensificou muito nos últimos anos, e eles se sentem em constante perigo, devido às condições da rua, que não é asfaltada naquele ponto do bairro Maguari.

As pessoas que testemunharam o acidente disseram que não sabem ao certo o que houve, já que só viram o momento que a mulher caiu no chão, ao lado de sua bicicleta. Eles acreditam que a parte traseira da caçamba atingiu Kátia.

Logo depois do choque, o motorista da caçamba ainda andou por mais 100 metros com o veículo, e só parou porque pessoas foram atrás dele, de motocicleta, e disseram que ele não podia sair do local até a chegada das autoridades. Ele foi levado pela polícia até a Delegacia de Polícia Civil de Benevides, para prestar esclarecimentos.

A Guarda Municipal de Marituba, o Departamento de Trânsito do Município e a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estavam na cena do crime, ajudando a preservar o local. Por fim, além de todos os problemas que a comunidade enfrenta, os moradores da rua onde aconteceu o acidente reclamaram da demora para a remoção do corpo: o acidente foi às 9h, mas somente ao meio dia o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves chegou para remover o corpo da ciclista.