VÍDEO: Ciclista é atropelado e morto por ônibus, na Augusto Montenegro

Um homem identificado como Kleiton Roque de Sousa, de 32 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na avenida Augusto Montenegro, próximo ao elevado do Entroncamento, no bairro da Marambaia, em Belém, na manhã desta terça-feira (03). A Polícia Militar está no local dando apoio e aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações preliminares, a vítima trabalhava como feirante na Feira do Entroncamento, e estava se locomovendo em uma bicicleta quando, por volta das 10h30, colidiu de frente com o coletivo. Ele sofreu um trauma grave na região da cabeça, não resistiu ao ferimento e morreu no local antes mesmo de ser socorrido. Veja as imagens:

De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas informaram que o motorista do ônibus teria avançado o sinal vermelho e por conta disso teria atingido o ciclista, que vinha no sentido oposto. A informação só poderá ser confirmada após realização de perícia.

O acidente ocorreu no lado direito do entroncamento, no sentindo Belém, quase em frente à loja de doces Rei dos Caramelos, já próximo da avenida Almirante Barroso. Dezenas de curiosos estão no local.

O Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves informou que foi acionado e está se deslocando para o local para realizar a perícia cadavérica e a remoção do corpo. O trânsito no perímetro está fluindo, mas com pontos de lentidão, e as autoridades aguardam a retirada do corpo para retomar o tráfego na via.