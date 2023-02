'Chicória' leva pedrada na cabeça e é preso após ameaças contra a prima em Salvaterra

Um desentendimento entre primos terminou com a prisão de uma pessoa na tarde do último sábado (4) em Salvaterra, no Marajó. Carlos da Silva Rodrigues, conhecido pelo apelido de ‘Chicória’, foi detido por supostas ameaças e tentativas de agressões contra Orlândia Rodrigues Gonçalves, prima dele e por quem também foi agredido. O caso aconteceu na 1º Rua com a 13 travessa. As autoridades não souberam dizer o que iniciou a confusão.

Segundo o relato da ocorrência da Polícia Militar, agentes do 8º Batalhão foram acionados por Orlândia, que relatou que primo dela estaria a ameaçando e tentando agredi-la com uma barra de ferro.

Por volta de 17h, os militares foram até o endereço e conseguiram prender Chicória. O homem apresentava uma lesão na cabeça que chamou atenção da polícia.

Orlândia, então, confessou que deu uma pedrada em Carlos para se defender dele.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Salvaterra para que fossem realizados os devidos procedimentos.