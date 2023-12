‘Chapeuzinho’ é morto com tiro na testa e jogado em barranco na cidade de Altamira

Rodrigo Lima de Almeida, mais conhecido como “Chapeuzinho”, de 25 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (18), em Altamira, no sudoeste paraense. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil informou que um inquérito criminal foi instaurado para investigar o ocorrido, como divulgou o portal Correio de Carajás.

O corpo foi localizado em uma área de mata perto da rua Abacate, no bairro Casa Nova. As informações fornecidas pelos órgãos de segurança do município indicam que a vítima foi morta com um tiro na testa e, em seguida, foi jogada em um barranco.

Equipes da Polícia Civil e Científica de Altamira foram acionadas, por volta das 7h30, e estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis, como a perícia da cena do crime e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML​).

A polícia de Altamira apurou que Rodrigo de Almeida tinha várias passagens policiais e estava proibido de se aproximar da própria mãe, que possuía uma medida protetiva contra ele. A motivação e autoria do assassinato seguem sob investigação. Informações que auxiliem a polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).