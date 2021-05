Chamas atingem galpões de indústria de colchões em Castanhal

Na madrugada desta quarta-feira (19), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil foram acionados para uma ocorrência de incêndio em uma indústria especializada na produção de colchões, sofás e espumas, localizada na Rodovia BR-316, no município de Castanhal, nordeste paraense. Foram atingidos três galpões, sendo dois em alvenaria e um em madeira, que totalizam uma área aproximada de 7 quilômetros quadrados.

As chamas se propagaram, inicialmente, nos dois galpões de alvenaria. O incêndio teria começado por volta de 1h da madrugada.

No combate às chamas, a equipe do 2º Grupamento Bombeiro Militar de castanhal contou com o apoio da guarnição do 12°GBM, de Santa Izabel, evitando que as chamas passassem para o galpão de madeira. Após o combate às chamas, foi realizado o resfriamento e o rescaldo da área.

Não houve vítimas. A equipe de perícia foi acionada e a previsão da disponibilização do laudo é em 30 dias.