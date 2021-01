CHACINA: Homens são amarrados e deixados para morrer em ônibus em Capitão Poço

Imagens chocantes de homens ensanguentados, amarrados e agonizando em um ônibus no município de Capitão Poço, no Pará, foram amplamente divulgadas em aplicativos de mensagens instantâneas nesta terça-feira (19). De acordo com as imagens, pelos menos cinco homens foram feridos e deixados para morrer em um ônibus que fora abandonado em um terreno baldio, nas proximidades de um residencial na cidade.

O veículo chamou atenção de populares e da Polícia. Ao entrarem no ônibus, curiosos e autoridades viram a triste cena: algumas das vítimas - algumas sufocados pelo próprio sangue - aparecem lutando pela própria vida com o rosto colado ao chão do veículo e com mãos e pés amarrados. O crime teria ocorrido no final da manhã, na cidade do nordeste paraense. Ao que tudo indica, as vítimas parecem ter sido feridas por disparos de arma de fogo.

Feridas, vítimas foram amarradas e deixadas em chão de ônibus abandonado (Reprodução)

Até o momento, não há informações do que teria sido a motivação do crime e nem de quantas pessoas morreram. Há a hipótese, ainda não confirmada, de que seria uma retaliação a outro caso chocante ocorrido na cidade: duas mulheres foram assassinadas a facadas na noite desta segunda-feira (18).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará.