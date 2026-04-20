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Polícia

Cerca de 700 kg de drogas são incinerados após apreensões no oeste do Pará

Entre os materiais destruídos estavam maconha, skunk e derivados de cocaína.

O Liberal
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Cerca de 700 kg de drogas são incinerados após apreensões no oeste do Pará. (Foto: Agência Pará)

Uma grande quantidade de entorpecentes apreendidos em operações policiais foi destruída na manhã da última sexta-feira (17), em Santarém, no oeste do estado. Ao todo, cerca de 700 quilos de drogas foram incinerados, a maior parte proveniente de apreensões realizadas na Base Fluvial Candiru, em Óbidos.

Entre os materiais destruídos estavam maconha, skunk - conhecida popularmente como a supermaconha -, além de derivados de cocaína. Segundo as forças de segurança, boa parte dessas cargas foi interceptada durante ações no rio Amazonas, rota frequentemente utilizada para o transporte ilegal de entorpecentes na região.

O secretário de Segurança Pública, Ed-Lin Anselmo, destacou o papel da base nas apreensões. “A Base Integrada Fluvial Candiru atua diretamente em uma das principais rotas do tráfico. Os resultados mostram apreensões expressivas e ações contínuas de fiscalização”, afirmou.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuly, a incineração é resultado direto das operações realizadas na região. “Essa ação reúne Polícia Civil e Polícia Militar no enfrentamento às organizações criminosas. O volume destruído é fruto das apreensões feitas em Santarém e em municípios próximos”, disse.

Já o delegado Germano do Vale ressaltou a origem da maior parte do material. “Cerca de 95% da droga incinerada vem de apreensões realizadas na Base Candiru. Uma pequena parte é de ocorrências registradas na seccional de Santarém”, explicou.

A destruição dos entorpecentes contou com a participação de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Vigilância Sanitária, seguindo os procedimentos legais.

Resultados operacionais

Somente nos três primeiros meses deste ano, a Base Candiru apreendeu 122,3 quilos de entorpecentes e 6.572 quilos de pescado ilegal. No período, também foram abordadas 22.729 pessoas, além da apreensão de um veículo, 147 animais silvestres e duas armas de fogo.

Em 2025, o total de drogas apreendidas já chega a 1.753 quilos, reforçando o impacto das ações integradas no enfrentamento à criminalidade na região.

O titular da Segup reiterou o compromisso das forças de segurança com a população paraense. “Seguiremos intensificando as ações integradas, ampliando a presença do Estado em áreas estratégicas e combatendo com firmeza o tráfico de drogas, garantindo mais segurança à população”, concluiu.

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