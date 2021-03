Grupo é preso em flagrante com cerca de 300 metros cúbicos de madeira ilegal

A polícia apreendeu 299,83 metros cúbicos de madeira ilegal flagrados sendo transportados por um grupo de homens, em um barco, no município de Breves, no arquipélago do Marajó, sem qualquer documento que legalizasse a origem do recurso natural.

A operação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e por fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (IcmBio), no dia 10 deste mês de março de 2021.

A embarcação flagrada pelos agentes foi pega no rio Mapuá, e no os agentes do BPA e do IcmBio encontraram o dono da embarcação e o proprietário da madeira. Os dois homens, não tiveram os nomes divulgados pela polícia, mas foram autuados em flagrante, conforme o artigo 47, da Lei de Crimes Ambientais.

O dispositivo legal dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Em geral, esse tipo de carregamento de madeira ilegal, se destina a fins comerciais ou industriais, sem que o vendedor tenha a autorização dos órgãos competentes, conforme estabelece a legislação ambiental no País.

A madeira era do tipo virola, uma espécie branca de baixa densidade, valorizada pela indústria de compensados. A virola é utilizada principalmente na estrutura interna de móveis. Há ocorrência de várias espécies de virola na região Amazônica. Os agentes do Batalhão de Polícia Ambiental seguem com a missão de combater crimes ambientais na região do Marajó.