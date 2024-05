Cerca de 21 vítimas que estavam no ônibus do IFPA em Tucuruí receberam alta após acidente

Após o grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Vigia e Castanhal, na cidade de Tucuruí, ao menos 21 das vítimas já receberam alta. Nesta segunda-feira (27/05), o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) informou que as pessoas, que não tiveram as identidades reveladas, são estudantes e docentes que estavam no veículo mas não sofreram lesões físicas graves. Outras 19 vítimas continuam internadas, sendo uma em estado grave no Hospital Regional de Tucuruí.

Coforme o IFPA, 40 pessoas estavam no ônibus no momento da colisão. Não há muitos detalhes sobre as vítimas que sobreviveram ao acidente, ocorrido na tarde de domingo (26/05). Os estudantes conseguiram abrigo em uma das unidades do IFPA em Tucuruí, onde familiares e amigos também estiveram em busca de mais informações sobre o acidente.

Até o momento, a Assessoria de Comunicação do IFPA confirmara que 19 vítimas continuam internadas para receberem os devidos cuidados médicos após o acidente. Destes, dois são servidores e 17 são estudantes. Além disso, uma professora está em estado grave, mas ainda não há detalhes sobre a vítima.