‘Caverinha’ é preso suspeito de esconder drogas enterradas em quintal na cidade de Portel

Um homem identificado como “Caverinha” foi preso suspeito de tráfico de drogas na noite de domingo (17), em Portel, no Marajó. A prisão ocorreu após denúncia sobre a comercialização de entorpecentes. Os relatos policiais são de que o investigado teria sido flagrado com oxi, maconha e cocaína escondidas enterradas no quintal de uma residência.

Os agentes da Polícia Militar foram informados de que um homem, vestido com uniforme de mototaxista, estaria fazendo a venda de entorpecentes em frente à casa onde mora, no bairro Cidade Nova. Com as informações, os policiais foram ao endereço para observar a movimentação. No local, a equipe identificou o suspeito e observou um intenso fluxo de pessoas realizando rápidas trocas. A situação, que costuma ser característica em pontos de tráfico de drogas, fez com que os agentes realizassem a abordagem.

Durante a busca, foram encontradas quatro embalagens de oxi nos bolsos do suspeito. Em seguida, os militares realizaram buscas no quintal da casa e localizaram, enterrados embaixo de bananeiras, 18 embalagens de oxi pesando 457 g; 20 embalagens de cocaína, que pesaram 323 g; e 12 embalagens de maconha que somaram 325 g. O suspeito, de acordo com a PM, assumiu a posse das drogas e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Portel.

Em nota, a PC informou que o caso é investigado como tráfico de drogas pela Delegacia de Portel. "Um suspeito foi preso em flagrante e apresentado na unidade para as medidas cabíveis", comunicou a instituição.