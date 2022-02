Cavalo morre após ser atingido por caminhonete na rodovia Transamazônica

Um cavalo morreu, na manhã deste sábado (12), após ser atingido por uma caminhonete Toyota Hilux preta, na rodovia Transamazônica (BR-230), em Itaituba, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 9h. O motorista da caminhonete relatou que o cavalo teria atravessado a rua, e ele não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Com informações dos sites Debate Carajás e Portal Giro.

“Vinha numa média de uns 40 a 50, mas foi tão forte que parou mesmo por causa da porrada. Já freei junto batendo, não deu tempo, ele veio de repente”, relatou o condutor. O homem não sofreu nenhuma lesão, mas o veículo dele ficou com a frente bastante destruída.

Ainda segundo o motorista, o animal vinha da 6ª rua do bairro Floresta, quando se assustou com outro carro e acabou por atravessar de repente a rodovia.