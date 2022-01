Cavador de poço artesiano é executado em Águas Brancas, em Ananindeua

Como costumava fazer, Arcelino Silva Oliveira, 53 anos, estava em uma lanchonete para tomar um gole de conhaque e fumar um cigarro na rua Sebastião de Souza, com a Major Leôncio, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. Eram 13h, quando ele foi surpreendido com a chegada de dois homens que dispararam contra ele. O homem teve morte instantânea, e os autores fugiram do local.

(Claudio Pinheiro / O Liberal)

Familiares da vítima estão no local e acompanham o trabalho da Polícia e da Perícia.

Acompanhe para mais informações.