Catadores encontram perna humana em lixão em Cametá

Uma perna humana foi encontrada por catadores em um lixão, na tarde de sexta-feira (11), em Cametá, região nordeste do Pará. Por volta de 15h45, uma guarnição do 32° BPM recebeu a informação de que, no lixão localizado na estrada do Mataquiri, catadores de lixo haviam encontrado um “membro humano”.

Quando os militares chegaram ao local, já havia uma equipe da Polícia Civil, que começou a realizar os primeiros levantamentos sobre o caso. A perna foi recolhida e colocada na viatura da Polícia Civil.

Mais tarde, ainda segundo a guarnição da PM, a Polícia Civil descobriu que se tratava de uma amputação ocorrida no hospital da cidade. A pessoa estava com diabetes A perna foi entregue aos seus familiares, que, ao que tudo indica, o jogaram no lixão. O caso é apurado pela Polícia Civil.