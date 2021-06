Catador de lixo encontra feto dentro de caixa de papelão na Cidade Velha

Um feto foi encontrado, no início da manhã desta quinta-feira (10), na travessa Alenquer com a rua Doutor Assis, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O corpo foi achado por um catador de lixo, por volta das 5h30 da manhã, dentro de uma pequena caixa de papelão. A Polícia Militar está no local e isolou a área.

Segundo o investigador Fagundes, da Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança serão colhidas para apurar que horas o feto foi deixado e tentar identificar os envolvidos no crime. Não há informações da idade aproximada do feto.

Uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC) está no local para iniciar a perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

SEGUNDO CASO EM MENOS DE UMA SEMANA

Vale ressaltar que na última sexta-feira (4) outro feto foi encontrado dentro de um terreno pertencente à Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), na rua principal do residencial Viver Primavera, localizado na Estrada do Ranário. Na ocasião, foram funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no momento em que realizavam uma limpeza de rotina na área, que acharam o corpo. Ao que tudo indica, o descarte do feto foi feito por algum morador do entorno, por meio da tubulação de esgoto, e o corpo foi parar no local.