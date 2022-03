Casos de latrocínios caem 100% no carnaval, diz Segup

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), a Operação Carnaval 2022 realizada em cerca de 50 localidades do Estado registra quedas expressivas, como a redução de 24% no número de furtos, considerando a operação em 2021, que computou 1.079 ocorrências. As informações são da Agência Pará.

O registro de roubos (659 casos) caiu em 35% se comparado com o ano passado, que somou 1.018 roubos. As ações integradas dos órgãos de segurança pública aconteceram de 25 de fevereiro até esta quinta-feira, 3 de março, com o reforço de dois mil agentes de segurança no efetivo.

VEJA MAIS

Os dados foram divulgados na noite desta quinta-feira (3) apontam também a redução de 100% em casos de latrocínios (roubo seguido de morte), se comparados aos números da operação anterior, com três casos.

“A Operação Carnaval é uma das maiores do Sistema de Segurança Pública, mobilizando um número considerável de efetivo para garantir a segurança de todos que se deslocam às principais localidades do interior e daqueles que permanecem na Região Metropolitana de Belém", afirmou o secretário da Segup, Ualame Machado.

O secretário adjunto Operacional, coronel Alexandre Mascarenhas, considerou as ações deste ano tranquilas. "Apesar de muita gente ter se deslocado às localidades do interior, por conta do decreto 2.044, não houve manifestações em via pública, colaborando com as ações desenvolvidas pelo sistema", enfatizou.

Durante a Operação, a Polícia Militar abordou mais de seis mil pessoas, 800 veículos e 1.700 motocicletas. E foram apreendidas 11 armas de fogo, um simulacro e recapturados 11 foragidos do sistema penitenciário. Mais de 800 agentes da PM reforçaram o efetivo nas 52 localidades, de forma integrada aos órgãos de segurança pública.

Mais de 100 servidores da Polícia Civil fiscalizaram 142 estabelecimentos. Destes, 55 foram intimados para regularização de licenciamento e seis, fechados. Ainda durante as ações, foram registrados 514 boletins de ocorrência; 81 inquéritos instaurados; 39 prisões e cinco cumprimentos de mandados judiciais. Policiais civis também fiscalizaram estabelecimentos comerciais.

O Corpo de Bombeiros realizou 2.734 orientações preventivas, para evitar afogamentos e mortes. E a Polícia Científica realizou 14 exames de lesão corporal, 15 perícias em veículos e quatro de balísticas.