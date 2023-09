Caso Yasmin: Lucas Magalhães tem pedido negado e deverá ir a júri popular

Dono da lancha onde a influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo estava antes de cair e aparecer morta, Lucas Magalhães de Souza deverá ir mesmo a júri popular. Na segunda-feira (4), o Tribunal de Justiça do Pará confirmou sua própria decisão, que já havia sido data anteriormente, de que Lucas deverá ir a júri popular. A informação foi dada, nesta terça-feira (5), à Redação Integrada de O Liberal, pelo advogado Madson Nogueira, que atua pela família de Yasmin.

A influenciadora desapareceu na noite de 12 de dezembro de 2021, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 19 pessoas. Yasmin teria sumido por volta de 22h30. O corpo da jovem foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, dia 13, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade.