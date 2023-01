Caso Yasmin: audiência de instrução e julgamento do dono da lancha ocorre nesta terça-feira (17)

A audiência de instrução e julgamento de Lucas Magalhães de Souza, 28 anos, está marcada para esta terça-feira (17) na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém. Ele é proprietário da embarcação que a influencer Yasmin Cavaleiro de Macedo estava, antes de ser encontrada morta em dezembro de 2021. A audiência tem previsão de iniciar às 10h.

O ato processual, determinado pela juíza Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, costuma ocorrer quando existem questões não consensuais entre as partes envolvidas no caso. Na ocasião, depoimentos devem ser colhidos para esclarecer as dúvidas acerca da morte da estudante universitária, podendo a Justiça decidir se Lucas Magalhães vai ou não a júri popular.

Familiares de Yasmin convidaram “toda sociedade paraense a participar da audiência e julgamento de Lucas”. “Mais uma oportunidade para as testemunhas quebrarem o pacto do silêncio”, disse a publicação do perfil Justiça Por Yasmin, no Instagram.

Lucas, o dono da lancha, foi preso no dia 3 de outubro de 2022, acusado de homicídio por dolo eventual, fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Desde então, ele segue na Cadeia Pública para Jovens e Adultos (CPJA), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel.