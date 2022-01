Caso Yasmin: Advogado pedirá indiciamento por falso testemunho de envolvidos que omitirem informações

Nesta segunda-feira (3), a Polícia Civil deve começar a ouvir, pela segunda vez, as testemunhas que estavam no passeio de lancha que terminou com a misteriosa morte da jovem Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos. A informação foi repassada, neste domingo (2), pelo advogado da família da vítima, Luiz Araújo.

No processo de investigação do caso, várias testemunhas foram ouvidas ao longo das últimas semanas e apresentaram diferentes versões.​ Sendo assim, a​​s circunstâncias da morte de Yasmin ainda são levantadas pela Polícia Civil. A equipe da Redação Integrada entrou em contato com a P​C​, para obter mais informações sobre a retomada das oitivas, mas ainda não teve retorno.

Luiz Araújo afirmou​ ​que vai acompanhar de perto cada ​um dos novos ​depoimento​s​ e, caso identifique omissão de informações, irá pedir o indiciame​​nto dos envolvidos pelo crime de falso testemunho. O advogado considera que as investigações estão bastante adiantadas.

Segundo ele, vários novos elementos importantes no processo de escl​​arecimento da morte de Yasmin já estão de posse do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) como, por exemplo, a arma e o celular do médico legista Euler Magalhães. A lancha da qual a jovem teria caído também está em fase de nova perícia.

Na próxima semana, a polícia deverá ter em mãos laudos com os resultados de alguns dos exames realizados para compor o inquérito que investiga o caso.

Relembre o caso

Yasmin desapareceu por volta de 22h30 da noite do dia 12 de dezembro passado, após participar de um passeio de lancha pelo rio Maguari, em Belém. O corpo da jovem foi encontrado às 12h40 de segunda-feira (13), em Icoaraci. Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará, Yasmin foi encontrada por mergulhadores do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (1º GMAF), a aproximadamente 11 metros de profundidade.