Caso Elisa: Família acredita que suposta menina achada no Maranhão é criança desaparecida

O caso de Elisa Ladeira Rodrigues, de 2 anos, desaparecida há quase quatro meses em Anajás, no Arquipélago do Marajó, continua a intrigar a população paraense. Na última semana, uma imagem foi compartilhada nas redes sociais e mostra uma criança que supostamente seria a menina desaparecida. Nesta segunda-feira (8), em entrevista à redação integrada de O Liberal, Elizete Pereira Cordeiro, avó de Elisa, afirmou que a imagem da criança encontrada no Maranhão seria realmente da neta.

De acordo com Elizete Cordeiro, as investigações sobre o caso continuam em andamento e a família não teria muitas informações sobre a situação. No entanto, apesar de não haver confirmação por parte das autoridades policiais, os familiares afirmam que a criança, na suposta foto tirada no Maranhão, seria Elisa.

“A gente ainda não tem informação nenhuma por enquanto. Mas nos confirmamos que é. Essa criança é a minha neta sim. A gente tá esperando porque a outra avó dela tá em Belém resolvendo essas coisas com a Polícia”, declara a familiar.

A avó de Elisa ainda pediu que pessoas com mais informações auxiliassem a família e a Polícia Civil com mais informações. “A gente pede ajuda, porque já pelejamos aqui por Anajás. A gente liga para polícia, já fomos lá várias vezes, mas eles não falam nada e dizem que estão em investigação. A gente tá muito longe dela e pedimos que nos ajudem a chegar até a minha neta”, pede dona Elizete Cordeiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação sob sigilo pela delegacia do município de Anajás.

Suposta foto de Elisa

Dona Elizete deu detalhes sobre como a família de Elisa chegou até a foto que supostamente teria sido tirada da menina no estado do Maranhão. Ela contou que a imagem chegou até a familiar por meio de um grupo de Whatsapp criado para as buscas pela menina desaparecida.

“Essa foto foi tirada no local onde ela tá. Uma mulher que postou e nós entramos em contato com essa mulher, mas ela não atende a nossa ligação. Não sabemos quem ela é. Falaram que ela estava tentando entrar em contato conosco, mas não conseguia. Não temos nem informação de quem seja. Conseguimos a foto no grupo (de Whatsapp) da Elisa que postaram a foto e passaram o contato. A gente já passou o contato dela para polícia, mas eles não falaram se conseguiram encontrar ela”, explica dona Elizete.

Relembre o caso

Elisa sumiu dia 16 de setembro do ano passado, após ser vista pela última vez brincando na comunidade do Zinco, localizado na zona rural de Anajás. Dois dias após o início da busca por Elisa, dois suspeitos foram presos e um deles solto após depoimento.

O principal suspeito no desaparecimento da criança, Renan Braga, fugiu durante uma reconstituição do caso. Depois de ser recapturado, ele foi encontrado morto na Central de Triagem da Marambaia, em Belém, no dia 25 do mesmo mês do sumiço de Elisa.

Após familiares denunciarem que as buscas por Elisa teriam paralisado, o MPPA (Ministério Público do Pará) conseguiu uma liminar determinando a retomada. Uma Ação Civil Pública foi protocolada com Pedido Liminar de Tutela de Urgência alegando que até o momento a criança não foi encontrada. Desde então, a menina segue desaparecida.