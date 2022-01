Caseiro é morto a golpes de facão em sítio em Benevides

Um homem identificado como Dorival Silva Araújo, de 32 anos, foi morto a golpes de arma branca, possivelmente um facão, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25). O crime aconteceu dentro de um sítio localizado aos fundos de uma empresa de logística, na avenida Joaquim Pereira de Queiroz, no bairro Cajueiro, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Equipes das Polícias Civil e Militar e da Polícia Científica do Pará (PCP) estão no local para fazer os procedimentos de levantamento de local de crime e remoção do corpo de Dorival ao Instituto Médico Legal (IML).

As primeiras informações apuradas pelo tenente Alab, da PM, apontam para um homicídio ou latrocínio. Dorival trabalhava como caseiro no sítio e também era funcionário da empresa. “Logo cedo, deram por falta dele. Ele costumava fazer o cafezinho e levar lá na empresa. E hoje, ele não apareceu. Foi então que vieram até aqui e se depararam com ele quase degolado”, detalhou o policial.

Ainda de acordo com o tenente não há indícios de luta corporal. No quarto da vítima, tudo estava revirado. Segundo os peritos da Polícia Científica, após o crime, os suspeitos roubaram celular e dinheiro da vítima.