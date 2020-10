Casal tenta subornar policiais mas é preso por tráfico de drogas em Mãe do Rio

Um casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e corrupção ativa na cidade de Mãe do Rio, no nordeste paraense. A prisão ocorreu na madrugada deste domingo (25) e foi resultado de uma ação integrada das Polícias Civil e Militar. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil no final da tarde desta segunda-feira (26). A identidade dos envolvidos não foi revelada.

De acordo com os policiais civis, os acusados foram encontrados após uma denúncia anônima indicar o paradeiro do casal. Após isso, uma diligência foi montada no local indicado e, na residência, foi observada uma grande circulação de pessoas, o que levantou ainda mais a suspeita dos agentes envolvidos na ação. A dupla foi então abordada e o interior do imóvel foi revistado.

Durante a busca, foram apreendidas 118 trouxas de maconha, um tablete de maconha prensada e mais uma pedra e 51 petecas de óxi. Além disso, também foram encontrados no local sacolas para embalar os entorpecentes e uma quantia de R$2.000 em espécie.

Após a apreensão do entorpecente, a mulher propôs aos policiais que ficassem com a quantia em dinheiro em troca da liberdade do casal, o que configura uma tentativa de suborno dos policiais.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para unidade policial.