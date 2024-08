Casal tem residência invadida e vive momentos de terror nas mãos dos bandidos no Pará

Um casal viveu momentos de terror ao ter sua residência invadida por um homem armado com uma faca. O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (22), por volta das 3h, no bairro Vila Rica, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O suspeito foi identificado como Wesley Lisboa Ferreira. Ele foi preso em flagrante.

Segundo informações policiais, a dona da casa foi a primeira a perceber a presença do invasor. Assustada, ela avisou seu marido, que enfrentou Wesley. Houve uma luta corporal, durante a qual o dono da casa conseguiu desarmar o agressor, tomando a faca de suas mãos.

Enquanto o marido detinha o invasor, a esposa acionou a Polícia Militar. A equipe policial chegou ao local e, após constatar a situação, deu voz de prisão a Wesley. O suspeito foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Não há detalhes sobre o depoimento do suspeito.​