Casal paraense morre em acidente com ônibus no Tocantins

Um casal de paraenses morreu em um acidente que deixou várias pessoas feridas na última quinta-feira, 30, quando um ônibus de passageiros tombou na rodovia TO-366, município de Couto Magalhães, na divisa entre o Pará e o Tocantins. Fernanda Ribeiro da Silva, de 27 anos, e Juliano Becker, de 30 anos moravam em São Félix do Xingu, no sudeste paraense.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros do Tocantins, o acidente aconteceu no início da manhã, entre Couto Magalhães e Pequizeiro, e os socorristas foram chamados por volta de 6h. Quando os militares do município de Colinas do Tocantins chegaram ao local, algumas vítimas já tinham sido socorridas e levadas receber socorro em localidade próximas, como o Hospital Municipal de Couto Magalhães, unidade de Guaraí e para o hospital de Conceição do Araguaia, no Pará.

As duas vítimas que morreram ainda estavam dentro do coletivo, e uma delas ficou presa nas ferragens, sendo necessário a execução do trabalho de desencarceramento para liberar o corpo. Além de estarem presas ao metal retorcido, as vítimas ficaram parcialmente debaixo do veículo, e uma retroescavadeira foi usada para levantar o ônibus e retirar os corpos. Equipes da perícia criminal e da Polícia Militar estiveram no local e os corpos foram entregues ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O ônibus saiu de Goiânia (GO), passou por Palmas (TO) e tinha como destino final São Félix do Xingu, onde o casal morava.