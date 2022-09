Casal morto na Pedreira: Família se revolta com liberdade de guarda municipal

Familiares do casal Marcos Vinícius Barbosa Brandão e Deborah Lima de Assunção, assassinado a tiros no bairro da Pedreira, em Belém, estiveram na sede da Divisão de Homicídios, nesta terça-feira (20), em busca de informações sobre as investigações do duplo homicídio registrado na madrugada do último domingo (18). Eles ficaram revoltados com o fato de o guarda municipal Paulo Sérgio Moraes não ter ficado preso, depois de se apresentar e se manter em silêncio na tarde desta terça-feira, na DH.

Um irmão de Marcos, que preferiu não se identificar, disse que conversou com uma delegada do caso e como resposta obteve a informação de que tudo depende do juiz. O homem também relatou que guardas municipais são vistos constantemente na rua onde o crime ocorreu, possivelmente para evitar que a família de Marcos e Deborah tome alguma atitude contra os parentes do agente.

“Ele se apresentou e foi embora, porque já tinha saído do flagrante. Os guardas não saem lá da rua de casa. A mulher dele não mora mais lá, nem a mãe dele. Ninguém vai fazer nada. Jamais a gente vai fazer alguma coisa”, disse o irmão de Marcos. “Essa lei brasileira para nós não vale nada. Ele atirou em um trabalhador. Ele disse que meu irmão era vagabundo. Matou a minha cunhada por trás, matou o meu irmão por trás. Isso aí é covarde”, completou.

O que diz a Polícia Civil?

Por nota, a Polícia Civil informou que “o guarda municipal se apresentou de forma espontânea, acompanhado por advogados, na sede da Divisão de Homicídios (DH), em Belém, na tarde desta terça-feira (20)”.

Ainda segundo a PC, o agente “se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio e, após os procedimentos cabíveis, foi liberado, uma vez que a Polícia Civil ainda aguarda decisão judicial para cumprimento de medida cautelar de prisão preventiva”. “A PC ressalta que todas as medidas cabíveis, dentro das suas atribuições, estão sendo adotadas para elucidar o caso e responsabilizar o autor dos crimes”, concluiu a Polícia Civil.

O que diz a Guarda Municipal de Belém?

Por meio de um comunicado emitido na tarde desta terça-feira, a Guarda Municipal de Belém (GMB) confirmou que o servidor se apresentou à polícia. A GMB esclareceu também que “não realizou a escolta do agente”.