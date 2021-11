Casal em moto é atingido por viatura da PM durante conversão irregular na pista do BRT

Um casal ficou ferido após ser atingido por uma viatura da Polícia Militar na pista expressa do BRT, na noite desta quarta-feira (4). A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Almirante Barroso com a Doutor Freitas, no bairro do Marco, em Belém.

O casal estaria tentando fazer uma conversão irregular na pista quando foi atingido pela viatura, que seguia no sentido Ananindeua.

As vítimas estariam atravessando a Almirante Barroso para seguir na Doutor Freitas, quando foram atingidas. (Ana Laura Carvalho / O Liberal) As vítimas estariam atravessando a Almirante Barroso para seguir na Doutor Freitas, quando foram atingidas. (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para uma unidade hospitalar particular. O estado de saúde do condutor e da passageira da moto não é considerado grave.