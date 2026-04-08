Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Casal em moto assalta mulheres em frente à casa no bairro da Cremação, em Belém

Esse é o segundo caso de roubo registrado no mesmo local em poucos meses

O Liberal
fonte

Casal em moto assalta mulheres em frente a casa no bairro da Cremação, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Duas mulheres foram assaltadas por um casal que estava em uma moto na Rua dos Caripunas, entre as travessas Quintino Bocaiuva e Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém. O crime, que foi registrado por câmeras de segurança, ocorreu na noite de domingo (5) e ganhou repercussão apenas na terça-feira (7), após imagens da ação começarem a circular nas redes sociais.

De acordo com as gravações de uma câmera de segurança, as duas mulheres estavam em frente à própria residência, por volta de 22h15, quando foram surpreendidas por uma motocicleta com duas pessoas. O veículo era ocupado por um homem, que conduzia a moto, e uma mulher na garupa.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a passageira desce e toma um objeto das mãos de uma das vítimas. Logo após o crime, o condutor acelera e a dupla foge rapidamente. A rua estava com pouco movimento no momento da abordagem dos suspeitos. Após a ação, as vítimas entram na residência em busca de ajuda, sem conseguir reagir. Não há informações sobre o que foi levado nem se os suspeitos estavam armados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Reincidência

Outro ponto que chama atenção é que o local já foi alvo de um crime semelhante. Em dezembro de 2025, uma câmera de segurança registrou um assalto em frente à mesma casa. Na ocasião, três mulheres estavam sentadas na calçada conversando, entre elas, uma das vítimas do assalto mais recente, quando foram abordadas por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos estavam sem capacete. O passageiro desceu, tomou o celular de uma delas e fugiu com o comparsa. Assim como no caso mais recente, não houve reação por parte das vítimas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto à mão armada

roubos em belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

APREENSÃO

Carga com 122 tabletes de maconha, somando 106 kg, é apreendida em Altamira

A droga estava escondida em um fundo falso na lataria de um veículo

08.04.26 11h29

FEMINICÍDIO

Mulher é morta com um tiro em São Félix do Xingu; marido é procurado como principal suspeito

O crime ocorreu na manhã de terça-feira (7)

08.04.26 10h40

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Goianésia do Pará

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (7)

08.04.26 10h24

ACIDENTE

Idosa morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete em Pacajá

O acidente foi registrado na tarde de terça-feira (7), na BR-230

08.04.26 9h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

DESAPARECIDOS

A dor infinita das famílias de pessoas desaparecidas no Pará

Aproximadamente mil pessoas desaparecem por ano no Estado do Pará, segundo dados da Segup

08.04.26 8h00

ACIDENTE

Idosa morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete em Pacajá

O acidente foi registrado na tarde de terça-feira (7), na BR-230

08.04.26 9h52

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Goianésia do Pará

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (7)

08.04.26 10h24

Santa Cruz do Arari

Suspeito de manter adolescente em cárcere morre após confronto com a polícia no Marajó

A adolescente foi levada à delegacia e passou por escuta especializada

07.04.26 21h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda