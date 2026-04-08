Casal em moto assalta mulheres em frente à casa no bairro da Cremação, em Belém

Duas mulheres foram assaltadas por um casal que estava em uma moto na Rua dos Caripunas, entre as travessas Quintino Bocaiuva e Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém. O crime, que foi registrado por câmeras de segurança, ocorreu na noite de domingo (5) e ganhou repercussão apenas na terça-feira (7), após imagens da ação começarem a circular nas redes sociais.

De acordo com as gravações de uma câmera de segurança, as duas mulheres estavam em frente à própria residência, por volta de 22h15, quando foram surpreendidas por uma motocicleta com duas pessoas. O veículo era ocupado por um homem, que conduzia a moto, e uma mulher na garupa.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a passageira desce e toma um objeto das mãos de uma das vítimas. Logo após o crime, o condutor acelera e a dupla foge rapidamente. A rua estava com pouco movimento no momento da abordagem dos suspeitos. Após a ação, as vítimas entram na residência em busca de ajuda, sem conseguir reagir. Não há informações sobre o que foi levado nem se os suspeitos estavam armados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Reincidência

Outro ponto que chama atenção é que o local já foi alvo de um crime semelhante. Em dezembro de 2025, uma câmera de segurança registrou um assalto em frente à mesma casa. Na ocasião, três mulheres estavam sentadas na calçada conversando, entre elas, uma das vítimas do assalto mais recente, quando foram abordadas por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos estavam sem capacete. O passageiro desceu, tomou o celular de uma delas e fugiu com o comparsa. Assim como no caso mais recente, não houve reação por parte das vítimas.