Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de manter adolescente em cárcere morre após confronto com a polícia no Marajó

A adolescente foi levada à delegacia e passou por escuta especializada

O Liberal
fonte

Suspeito de manter adolescente em cárcere morre após confronto com a polícia no Marajó. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como Isaías Moraes dos Santos, de 29 anos, morreu na tarde desta terça-feira (7) após confronto com equipes das polícias Civil e Militar, na zona rural de Santa Cruz do Arari, no arquipélago do Marajó.

A ação policial foi realizada após denúncia de que uma adolescente de 17 anos estaria sendo mantida em cárcere privado e sob ameaça.

“A delegacia de Santa Cruz do Arari recebeu uma denúncia de que uma jovem de 17 anos estaria sendo mantida em cárcere privado por um indivíduo de 29 anos, o qual estava armado com uma arma de fogo. De imediato, foi montada uma operação com a Polícia Militar”, explicou o delegado Felipe Silva, titular da Superintendência Regional dos Campos do Marajó.

Segundo ele, o deslocamento até a área exigiu planejamento por se tratar de uma região remota. “Foi reunido um efetivo apropriado para essa missão, haja vista que o deslocamento seria fluvial por meio de embarcação, em uma região distante cerca de duas horas e meia da sede do município, já na divisa com Chaves”, detalhou.

Durante a aproximação, os policiais avistaram uma canoa com um homem e uma mulher. “O homem, ao perceber a aproximação dos policiais, atracou a canoa e empreendeu fuga por área de mata, deixando apenas a mulher na canoa. Foi constatado que a mulher era de fato a adolescente de 17 anos, a qual confirmou as denúncias”, disse o delegado.

Após o resgate da vítima, as equipes iniciaram buscas na região. O suspeito foi localizado e, conforme a polícia, houve troca de tiros.

“No curso das diligências, o indivíduo se deparou com os policiais e efetuou disparos com a pistola que ele portava, uma pistola calibre 22. Os policiais reagiram à injusta agressão, incapacitaram o infrator e, em posse dele, apreenderam a arma com munições”, afirmou Felipe Silva. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no hospital do município.

A adolescente foi levada à delegacia e passou por escuta especializada. “A vítima confirmou a violência que vinha sofrendo nesses dias de cárcere privado. Além disso, foi encaminhada à rede de proteção, Conselho Tutelar e demais órgãos de proteção à criança e ao adolescente”, informou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, Isaías Moraes dos Santos possuía antecedentes criminais e havia sido indiciado por estupro em 2022, no município de Barcarena. À época, chegou a ser preso preventivamente, mas foi liberado após 15 dias.

O caso foi registrado como oposição à intervenção policial com resultado morte e segue sob investigação por parte da Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suspeito de manter adolescente em cárcere morre após confronto com a polícia no Marajó
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

‘Mano Rex’: Suposto faccionado morre após confronto com a PM em Irituia

Foram apreendidos dois aparelhos celulares e uma pistola com numeração raspada

07.04.26 22h36

POLÍCIA

Homem é preso por ameaçar ex-companheira em Santa Cruz do Arari

Após a denúncia, equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, localizaram o suspeito em sua residência e efetuaram a prisão

07.04.26 21h54

Santa Cruz do Arari

Suspeito de manter adolescente em cárcere morre após confronto com a polícia no Marajó

A adolescente foi levada à delegacia e passou por escuta especializada

07.04.26 21h18

POLÍCIA

PRF, PC e Receita Federal apreendem 91 kg de 'supermaconha' na BR-316, em Benevides

O entorpecente estava oculto no compartimento de carga de um caminhão

07.04.26 17h08

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRONUNCIAMENTO

Após pronunciamento de Bruno Mafra, tio das vítimas rebate declarações de cantor nas redes sociais

Em um vídeo divulgado no Instagram, Mário Edson afirmou que a família não pretende se calar diante das falas de Bruno

07.04.26 13h07

ACIDENTE

Idoso é atropelado por ônibus do BRT na avenida Almirante Barroso, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (7)

07.04.26 11h43

PRESO

Foragido é preso apontado como apoio logístico em fuga de 14 detentos em Santa Izabel do Pará

O investigado não estava entre os presos que escaparam da unidade, mas teria contribuído para a ação criminosa

07.04.26 11h14

ABSURDO

Trecho de processo revela como agia Bruno Mafra em caso de estupro de vulnerável

Documento detalha relatos de abusos desde a infância e dinâmica descrita pelas vítimas

27.03.26 23h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda