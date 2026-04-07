Suspeito de manter adolescente em cárcere morre após confronto com a polícia no Marajó

Um homem identificado como Isaías Moraes dos Santos, de 29 anos, morreu na tarde desta terça-feira (7) após confronto com equipes das polícias Civil e Militar, na zona rural de Santa Cruz do Arari, no arquipélago do Marajó.

A ação policial foi realizada após denúncia de que uma adolescente de 17 anos estaria sendo mantida em cárcere privado e sob ameaça.

“A delegacia de Santa Cruz do Arari recebeu uma denúncia de que uma jovem de 17 anos estaria sendo mantida em cárcere privado por um indivíduo de 29 anos, o qual estava armado com uma arma de fogo. De imediato, foi montada uma operação com a Polícia Militar”, explicou o delegado Felipe Silva, titular da Superintendência Regional dos Campos do Marajó.

Segundo ele, o deslocamento até a área exigiu planejamento por se tratar de uma região remota. “Foi reunido um efetivo apropriado para essa missão, haja vista que o deslocamento seria fluvial por meio de embarcação, em uma região distante cerca de duas horas e meia da sede do município, já na divisa com Chaves”, detalhou.

Durante a aproximação, os policiais avistaram uma canoa com um homem e uma mulher. “O homem, ao perceber a aproximação dos policiais, atracou a canoa e empreendeu fuga por área de mata, deixando apenas a mulher na canoa. Foi constatado que a mulher era de fato a adolescente de 17 anos, a qual confirmou as denúncias”, disse o delegado.

Após o resgate da vítima, as equipes iniciaram buscas na região. O suspeito foi localizado e, conforme a polícia, houve troca de tiros.

“No curso das diligências, o indivíduo se deparou com os policiais e efetuou disparos com a pistola que ele portava, uma pistola calibre 22. Os policiais reagiram à injusta agressão, incapacitaram o infrator e, em posse dele, apreenderam a arma com munições”, afirmou Felipe Silva. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no hospital do município.

A adolescente foi levada à delegacia e passou por escuta especializada. “A vítima confirmou a violência que vinha sofrendo nesses dias de cárcere privado. Além disso, foi encaminhada à rede de proteção, Conselho Tutelar e demais órgãos de proteção à criança e ao adolescente”, informou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, Isaías Moraes dos Santos possuía antecedentes criminais e havia sido indiciado por estupro em 2022, no município de Barcarena. À época, chegou a ser preso preventivamente, mas foi liberado após 15 dias.

O caso foi registrado como oposição à intervenção policial com resultado morte e segue sob investigação por parte da Polícia Civil.