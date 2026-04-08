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Polícia

Suspeita de aplicar golpes em comércios é presa em Ponta de Pedras, no Marajó

A mulher foi detida na terça-feira (7)

O Liberal
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Suspeita de aplicar golpes em comércios é presa em Ponta de Pedras, no Marajó. (Foto: Notícias Marajó)

Uma mulher foi presa em flagrante no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, suspeita de aplicar golpes por meio de fraude eletrônica. A ação, realizada pela Polícia Civil, ocorreu na noite de terça-feira (7) após o proprietário de um estabelecimento comercial denunciar para a PC o crime de falsa transferência de dinheiro via Pix.

Segundo as investigações, a suspeita fazia compras em um mercadinho e enviava comprovantes falsificados para dar a impressão de que os pagamentos haviam sido realizados por meio de transferência Pix. A irregularidade foi percebida após a empresa constatar que os valores não estavam sendo creditados em conta.

Ainda conforme a polícia, apenas no dia em que o caso foi denunciado, o prejuízo chegou a cerca de R$ 1 mil. O último pedido teria sido feito na manhã do mesmo dia. Após serem acionados, policiais civis passaram a monitorar a entrega mais recente solicitada pela suspeita. Assim que a mulher recebeu os produtos, foi abordada pelos agentes, informada sobre a denúncia e presa em flagrante.

Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Ponta de Pedras, onde foi autuada pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica e segue à disposição da Justiça.

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estelionato eletrônico

golpe do pix falso
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