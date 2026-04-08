Suspeita de aplicar golpes em comércios é presa em Ponta de Pedras, no Marajó

Uma mulher foi presa em flagrante no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, suspeita de aplicar golpes por meio de fraude eletrônica. A ação, realizada pela Polícia Civil, ocorreu na noite de terça-feira (7) após o proprietário de um estabelecimento comercial denunciar para a PC o crime de falsa transferência de dinheiro via Pix.

Segundo as investigações, a suspeita fazia compras em um mercadinho e enviava comprovantes falsificados para dar a impressão de que os pagamentos haviam sido realizados por meio de transferência Pix. A irregularidade foi percebida após a empresa constatar que os valores não estavam sendo creditados em conta.

Ainda conforme a polícia, apenas no dia em que o caso foi denunciado, o prejuízo chegou a cerca de R$ 1 mil. O último pedido teria sido feito na manhã do mesmo dia. Após serem acionados, policiais civis passaram a monitorar a entrega mais recente solicitada pela suspeita. Assim que a mulher recebeu os produtos, foi abordada pelos agentes, informada sobre a denúncia e presa em flagrante.

Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Ponta de Pedras, onde foi autuada pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica e segue à disposição da Justiça.