Acidente envolvendo carreta e carros de passeio deixa uma pessoa morta em Redenção

O motorista de um carro de passeio morreu em um acidente de trânsito na rodovia PA-287, a cerca de 10 quilômetros de Redenção, no sul do Pará. Tudo ocorreu na noite de terça-feira (7), no sentido do município de Conceição do Araguaia. Segundo as informações iniciais, a vítima colidiu frontalmente com uma carreta após um terceiro automóvel realizar uma ultrapassagem proibida.

A ocorrência envolveu dois carros de passeio e a carreta. Conforme as informações de testemunhas, os veículos menores, que seriam um Ford Ka e um Classic, seguiam na mesma direção, enquanto a carreta trafegava no sentido oposto, rumo a Redenção. Próximo a uma curva, o condutor do Classic teria tentado uma ultrapassagem em local proibido.

Para evitar a colisão frontal, o motorista do veículo maior desviou, mas acabou atingindo a lateral do Ford Ka, no lado em que estava o motorista. O impacto foi violento, e o condutor do carro, identificado como José, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O veículo dele e a carreta saíram da pista após a batida. Já o Classic também ficou danificado, indo parar às margens da via.

José estava acompanhado da esposa, que foi socorrida por uma ambulância e encaminhada a um hospital da região. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que retirou da vítima das ferragens. O corpo ficou sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML). A passageira do veículo teve ferimentos leves e foi atendida no local", comunicou o CBM.

Segundo relatos, o casal morava em uma fazenda próxima ao local do acidente e retornava para casa no momento da colisão. Os motoristas do Classic e do caminhão tiveram ferimentos leves e foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Familiares da vítima estiveram no local para o reconhecimento do corpo.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar e Civil atenderam à ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Redenção instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do acidente de trânsito. Um homem morreu no local. Testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações", confirmou.