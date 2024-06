Casal é preso suspeito de integrar organização criminosa e tráfico de drogas em Paragominas

Um casal, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas em Paragominas, sudeste do Pará. Conforme as investigações da Polícia Federal (PF), os investigados teriam posição relevante em um grupo criminoso com atuação nacional. A ação ocorreu na manhã da última terça-feira (26), em cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A prisão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PA), visando o combate a facções criminosas e tráfico de drogas. Conforme o órgão, o casal vinha sendo monitorado pela força integrada e foi autuado quando estava em posse de entorpecentes. Os mandados foram expedidos pelo juízo estadual do Tribunal de Justiça do Pará, em Paragominas. Na ação, foram apreendidos dois quilos de entorpecentes entre cocaína e crack, munições de calibre 12 e .40, a quantia aproximada de 15 mil reais, um veículo importado e celulares.

Lavagem de dinheiro

Segundo a investigação da PF, o casal seria proprietário de uma loja na cidade de Paragominas, utilizada para a lavagem de dinheiro do tráfico. As investigações prosseguem com análise do material apreendido a fim de identificar os demais participantes do grupo.

A FICCO/PA, é uma força-tarefa composta pela PF, Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado do Pará.