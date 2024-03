Casal é preso por tráfico de drogas em Castanhal

Um casal foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (28), em Castanhal, nordeste paraense, durante uma ação do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM). A operação ocorreu nas proximidades do bairro Heliolandia, após os militares receberem a informação de que um casal estaria utilizando uma residência do bairro como ponto de venda de drogas.

Durante a verificação, os denunciados foram localizados e, após a realização de buscas, foi encontrada uma mochila contendo porções de substâncias semelhantes ao oxi e cocaína, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie.

Em uma bolsa, foram encontradas mais porções de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 460g de oxi, 177g de cocaína, duas balanças de precisão e R$ 114,00 em dinheiro.

O casal e o material apreendido foram conduzidos à delegacia de polícia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.