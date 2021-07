Casal é preso por tráfico de drogas em Altamira

Um casal foi preso no município de Altamira, no sudoeste do Pará, suspeito de comandar um esquema de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro foram apreendidos.

A PM afirma que a prisão ocorreu na última sexta (23), no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira. Durante ações de fiscalização preventiva na rodovia BR-163, um casal, que tentava passar pelo local com uma motocicleta sem emplacamento regulamentar, foi abordado.

Durante as buscas pessoais foram encontradas pequenas quantias de maconha, crack e cocaína, embalados em uma sacola plástica. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Castelo dos Sonhos, onde o casal foi preso pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.