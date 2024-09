Casal é preso por planejar homicídios de policiais em Inhangapi

Um casal foi preso nesta terça-feira (17/9) suspeito de planejar os assassinatos de dois policiais no município de Inhangapi, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, além dos homicídios, os dois ocupavam posições de liderança em uma facção criminosa e já tinham antecedentes por roubo, receptação e tráfico de drogas.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, o casal tinha como alvo um investigador da Polícia Civil do Pará e um sargento da Polícia Militar que atuavam na cidade. “Esses indivíduos integravam uma facção criminosa que, além do tráfico de drogas, buscava também assassinar policiais, mais precisamente um investigador da Civil e um sargento da Polícia Militar que trabal​havam em Inhangapi”, explicou o delegado.

Durante as investigações, um terceiro suspeito de envolvimento no caso foi morto em uma intervenção policial, segundo a polícia.

A mulher foi localizada em casa no momento da operação, onde foram encontrados vários objetos usados para a venda de drogas, além de uma quantidade não divulgada de entorpecentes. Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas. No mesmo local, também foi preso um homem que já vinha sendo investigado por um homicídio ocorrido no distrito de Icoaraci.

A operação “Arcanjo”, que resultou nas prisões, foi conduzida pelas equipes do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Delegacia de Homicídios de Castanhal, 12ª Seccional de Polícia Civil e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

O delegado Temmer Khayat, titular do NIP, destacou que a descoberta dos planos criminosos foi possível graças ao trabalho de inteligência. “As informações sobre os planos dos alvos chegaram através do levantamento de inteligência, e diante disto, solicitamos medidas cautelares ao Poder Judiciário, as quais foram devidamente cumpridas”, afirmou.

Após a prisão, o casal foi encaminhado à Justiça e permanecerá à disposição para responder pelos crimes.