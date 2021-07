Casal é preso por furto de cartões de crédito

Um casal suspeito de furtar vários cartões de crédito de um homem foi detido nesta sexta-feira (02), em Itaituba. Segundo a Polícia Militar, o furto foi descoberto após uma abordagem de rotina feita ao casal no bairro Bela Vista. O homem foi identificado apenas pelo prenome de Moisés, já a mulher foi identificada como Tamires Viana Silva.

O casal estava em uma motocicleta, sem capacete, e em atitude suspeita, segundo a PM. Durante abordagem, uma equipe da Coordenadoria de Trânsito de Itaituba (Comtri) foi acionada e constatou que Moisés não podia conduzir o veículo, já que o mesmo não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O proprietário da moto foi chamado, e junto a ele, também compareceu o dono dos cartões furtados, que informou aos militares sobre a situação. Os agentes, então, questionaram o casal sobre os cartões, os quais foram encontrados em posse da mulher, que seria amante do dono. Moisés negou qualquer participação e disse desconhecer a ação do furto. O casal foi detido e conduzido a 19ª Seccional de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Com informações do site Giro Portal.