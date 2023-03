Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas em Abaetetuba, nordeste do Pará

Um casal foi preso em flagrante, na tarde de quarta-feira (15), por tráfico de drogas no bairro da Angélica, no município de Abaetetuba, nordeste do Pará. Na posse de Miller Cardoso Farias e Adria Raissa Campelo, a Polícia Civil encontrou substâncias semelhantes a oxi e maconha, além de um carregador de pistola.

A investigação chegou ao casal após receber denúncias anônimas de que Miller e Adria seriam os principais responsáveis pelo tráfico de drogas no perímetro. Informações da polícia constam que o homem seria uma liderança da facção criminosa Comando Vermelho e estaria envolvido em alguns homicídios ocorridos no município.

Na residência, a polícia flagrou, ainda pela janela da casa, porções de prováveis drogas e um rapaz com uma mochila tentando fugir do local. Após a base do tráfico ser dominada pelos policiais, foi encontrado 79 petecas de material semelhante a oxi, 69 petecas de material semelhante à maconha, uma pedra grande de material semelhante a oxi, uma pedra menor de material semelhante a oxi, além de um carregador de pistola.

Diante do material encontrado, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Abaetetuba para os procedimentos cabíveis.