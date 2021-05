Casal é preso em flagrante enquanto traficava drogas em mercado municipal de Parauapebas

Um casal foi preso em flagrante na manhã deste sábado (15), enquanto traficava drogas no Mercado Municipal do Rio Verde, em Parauapebas, sudeste do Pará. A Guarda Municipal de Parauapebas (GMP), que efetuou a prisão, informou que os acusados, identificados como José Antônio Pinto e Camila Araújo Miranda, ainda desacataram os agentes, que tiveram que fazer uso de força para contê-los.

Guardas municipais faziam patrulhamento de rotina na manhã de sábado, na área do mercado, quando avistaram José Antônio repassando algo para quatro jovens. Ao suspeitar que se tratava de droga, a guarnição decidiu abordar o suspeito.

Durante a revista, porções de maconha e crack foram encontradas com ele. Camila Araújo também foi revistada, e as mesmas drogas foram apreendidas em posse dela. Ao serem questionados se estavam traficando no local, ambos teriam negado e desacatado os agentes, que fizeram uso de força e algemaram o casal.

José Antônio e Camila foram presos e levados para a delegacia. Com eles, foram apreendidos, além das drogas, a quantia de R$ 435 em dinheiro, um celular e uma motocicleta, que foram apresentados, junto com os acusados, ao delegado de plantão, para os devidos procedimentos.