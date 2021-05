Casal é preso em flagrante com mais de meio quilo de droga, em Itupiranga

Um casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, no município de Itupiranga, sudeste paraense, nesta terça-feira (25). De acordo com informações da Polícia Militar, Alcino Silva de Sousa e Deuzirene Conceição Sousa estavam com mais de meio quilo de maconha escondidos em uma residência, no bairro Novo Planalto.

O comandante do 92º Pelotão, tenente Aldir, contou que a polícia conseguiu chegar até os acusados por meio de denúncias anônimas, que indicavam suspeita de tráfico em uma residência na rua Sul. A guarnição foi até o endereço e, chegando lá, os policiais foram autorizados pelo proprietário do imóvel a entrar.

Após uma revista, foram encontradas 768 gramas de maconha enterrada em um dos cômodos. Perguntado sobre a origem da droga, o dono do imóvel disse que seu filho, Alcino, é quem poderia explicar, e indicou que ele estaria em uma propriedade rural localizada na estrada que dá acesso à Vila São Sebastião, distante cerca de 30 quilômetros do local.

Droga estava enterrada em um cômodo da residência (Reprodução)

Os militares foram até o local e encontraram o homem, que confessou que guardava a droga na casa de seu pai, mas que ela pertenceria a Deuzirene. Ela foi encontrada em outra casa, também no bairro Novo Planalto, na rua Alagoas.

Os dois foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Participaram da operação os sargentos Denilson e Vieira, cabo Torres e os soldados Kedson e Cainã.