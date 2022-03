Casal é preso com drogas dentro de ônibus, na BR 163, em Santarém

Um casal foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, em um ônibus interestadual no Km 995 da BR 163, em Santarém, oeste do Pará, com 109 gramas de substância análoga ao crack e R$580 em espécie. Os suspeitos, que não tiveram os nomes identificados, foram abordados durante uma fiscalização, realizada por volta das 18h40, do último sábado (26).

Segundo informou a PRF, o ônibus interestadual fazia a rota Santarém/São Luís, capital do Maranhão. Ao serem abordados, o casal apresentou nervosismo elevado e histórias desencontradas, fatos que levaram à suspeita dos agentes. Diante disso, a equipe de policiais fez o procedimento de busca pessoal, na bagagem dos indivíduos foram encontradas as drogas e quantia em dinheiro. A dupla também possuía bilhetes de passagem de Santarém para Rurópolis, no oeste do Pará.

Ainda conforme as informações da PRF, foi dada voz de prisão aos indivíduos, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade dos presos e da equipe de policiais, em conformidade com os requisitos constantes na Súmula Vinculante n° 11 e Decreto 8.858/2016.

Em seguida, o casal foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Santarém para apresentação perante a autoridade policial a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.