Casal é morto próximo de Batalhão da Polícia Militar, em Belém

No final da manhã desta sexta-feira, 09, um casal foi morto a golpes de facão no bairro de Val-de-Cans, em Belém. Valdenilson Portilho Gonçalves e Maria Raimunda Rodrigues foram atacados por dois homens e morreram dentro da casa em que moravam, na frente de três crianças.

O caso foi por volta das 11h, na rua WE-12, a chamada "Rua do Linhão", entre as ruas 33 e 35 do Conjunto Paraíso dos Pássaros (CDP), perto da sede do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Por volta das 11h, dois homens chegaram ao local em um carro branco.

Maria Raimunda foi morta por um dos agressores na cozinha, que depois de matar a mulher com um golpe de facão no pescoço, foi até o quarto onde o comparsa estava e matou Valdenilson do mesmo jeito. Em seguida, ambos saíram do local voltando para o carro em que chegaram e fugindo em alta velocidade.

Segundo informações de moradores da região, o casal trabalhava com a venda de comida, comercializando churrasco com entrega para toda a região. Viaturas do 1º BPM seguiam no local apurando informações sobre o caso até o fim da manhã, colhendo informações e ouvindo moradores da região. Segundo parentes do casal, ambos já haviam sido presos por tráfico de drogas quando moravam no interior do Pará, e esse envolvimento com venda narcóticos pode ter ligação com o duplo homicídio.

O Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves foi acionado para analisar a cena do crime e remover os cadáveres, ainda no começo da tarde. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.