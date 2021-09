Casal de mulheres é assassinado com tiros na cabeça

Na madrugada desta quinta-feira (16), um casal de mulheres foi assassinado com tiros, no Jardim do Lago, interior de São Paulo. As vítimas, uma de 37 e outra de 39 anos, mantinham um relacionamento há quatro anos e haviam saído para comemorar o aniversário de uma delas. As informações são do G1 Nacional.

De acordo com as investigações, Andrezza Lira Bezerra e Ana Paula Aparecida Vellido foram encontradas dentro do carro com tiros na cabeça. O veículo se chocou contra um poste da rua após o baleamento, nada foi levado do automóvel. O caso foi registrado como homicídio simples na 2ª Delegacia Seccional de Campinas e ainda não há suspeitos.