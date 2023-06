Casal de moto executa ‘Coxinha’ a tiros em Jacundá

Um homem foi morto com pelo menos quatro tiros no município de Jacundá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu no bairro Boa Esperança. O homem foi identificado como Bruno Santos de Oliveira, mais conhecido pelo apelido de “Coxinha”.

Bruno estava em frente a um bar, situado na lateral da rodovia estadual PA-150, e foi abordado por um homem e uma mulher que estavam em uma motocicleta. Ainda segundo o Correio de Carajás, tudo indica que o autor dos disparos foi o homem que estava na moto.

Uma equipe do Samu foi até a cena do crime, mas Bruno já tinha morrido. O local onde houve o homicídio foi isolado pela Polícia Militar até a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, que removeu o corpo da vitima por volta da 0h40 deste sábado (24).

VEJA TAMBÉM:

Investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Jacundá já começaram a apurar as primeiras informações sobre as circunstâncias do assassinato. Até o momento, não há detalhes sobre a dupla da moto e nem sobre a provável motivação do crime. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.