Casal de ladrões rende funcionários e rouba celulares de loja em Marabá

Disfarçados de clientes, um casal de criminosos rendeu funcionários e roubou uma loja, em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na última quarta-feira (4), mas as imagens da ação, gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, foram divulgadas no sábado (7). A Polícia Civil faz buscas para encontrar a dupla. As informações são do portal Correio de Carajás.

Funcionários da loja contaram que o assalto ocorreu por volta das 14h30. Uma funcionária, que pediu para ter sua identidade preservada, disse que o casal de criminosos perguntou se havia assistência técnica da tela do celular J5 na loja. Logo em seguida, anunciaram o assalto.

O homem sacou uma arma que estava na cintura da sua parceira. Em seguida, empurrou os funcionários para um canto perto do caixa, pegou grande quantia em dinheiro, bolsa e outros pertences dos funcionários.

A funcionária contou ainda que o assaltante quase levou o notebook da proprietária, mas quando colocou o equipamento na sacola, o comparsa dela falou para deixar no local porque era ferramenta de trabalho. A frieza dos criminosos chamou atenção dos funcionários. Um dos colaboradores ficou bastante nervoso, em pé, com as mãos na cabeça. Percebendo que isso poderia chamar a atenção de quem passava em frente à loja, o assaltante mandou o rapaz sentar e ouvir uma música em uma das caixas de som que estava à venda no balcão. “Pega uma caixinha e fica de boa”, disse o criminoso.

Depois disso, o casal trancou os funcionários na cozinha e passaram a revirar as bolsas dos colaboradores. Antes de ir embora, o homem ainda mandou os trabalhadores ficarem quietos no local e afirmou que retornaria caso alguém saísse do estabelecimento.