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Polícia

Casal de educadores é morto a tiros em via pública de Canaã dos Carajás; polícia prende suspeito

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (15)

O Liberal
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A vítima em destaque mostra as vítimas baleadas próximas a um carro branco. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Katiana Lopes da Silva, de 40 anos, e o marido dela, o ex-professor Valfrenydson Alves da Silva, de 52 anos, foram assassinados a tiros na manhã desta segunda-feira (15) na avenida Agenor Gonçalves de Paiva, nas proximidades de uma rotatória, no bairro Monte Castelo, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. As vítimas foram encontradas do lado de fora de um veículo Peugeot que estava parado no meio da via. O principal suspeito de cometer o crime, José Jacinto da Silva, 31, foi preso.

O automóvel em que o casal de educadores estava apresentava pelo menos um dos vidros quebrados. Testemunhas relataram que um filho do casal presenciou toda a ação criminosa. A criança permaneceu no local em estado de choque até a chegada das equipes da Polícia Militar.

Imagens registradas após o crime mostram uma das vítimas caída ao lado do veículo, com marcas de sangue na pista. A outra pessoa está mais distante, próxima ao canteiro central. A PM realizou o isolamento da área e acionaram a perícia criminal para os procedimentos de levantamento no local do crime. Equipes de investigação também iniciaram a coleta de informações e depoimentos que possam auxiliar na identificação dos autores.

Conforme o portal Correio de Carajás, a prisão de José ocorreu poucas horas após o duplo homicídio. De acordo com os registros policiais, o suspeito fugiu conduzindo um veículo Honda CR-V de cor branca. Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar no município de Sapucaia, localizado a cerca de 63 quilômetros de distância do local da execução, deteve o homem.

A partir das características do suspeito e do automóvel em que ele estava, os agentes emitiram um alerta. Por volta das 9h55, os militares avistaram o carro no trecho entre o perímetro urbano e a Vila Água Fria, em Sapucaia. A polícia fez o acompanhamento tático e abordou José.

Ainda conforme o Correio, José teria acionado a Polícia Militar por telefone momentos antes de o crime ocorrer Na ligação, ele teria se identificado como proprietário do Lava Jato Diamante, estabelecimento comercial situado na Avenida Agenor Gonçalves de Paiva, no bairro Monte Castelo, e alegado que um casal estava em seu local de trabalho proferindo ameaças contra ele e sua família.

Quando a PM chegou ao endereço, encontrou Katiana e Valfrenydson caídos ao chão, ambos baleados. Não houve tempo de socorrê-los. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apenas constatou a morte dos dois.

A esposa do suspeito capturado, Edivânia da Conceição do Nascimento, aponta para um possível desentendimento financeiro. Em relato aos policiais, Edivânia afirmou que Katiana e Valfrenydson teriam ido ao lava-jato para cobrar uma dívida contraída por José Jacinto, conforme o Correio de Carajás.

Ela disse que, supostamente, as vítimas teriam agredido fisicamente o seu marido. Diante da suposta agressão, José Jacinto teria sacado uma arma de fogo, efetuado os disparos fatais contra as vítimas e, em seguida, fugido do local no veículo Honda CR-V branco.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime foi preso em flagrante por homicídio doloso. "Os procedimentos cabíveis estão em andamento na Delegacia de Canaã dos Carajás", confirmou.

Posicionamento da prefeitura 

Nas redes sociais, a Prefeitura de Canaã dos Carajás lamentou a morte de Katiana, que era servidora pública e atuava como diretora no Núcleo de Educação Infantil (NEI) Irani Vieira da Silva desde 2025, e também de Valfrenydson.

“Katiana prestou serviços ao município com dedicação e compromisso ao longo de sua trajetória no serviço público onde atuou como coordenadora pedagógica dos anos iniciais. Valfrenydson também atuou como professor de educação física por muitos anos na rede de ensino e como orientador educacional”, informou a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou a suspensão das aulas e demais atividades educacionais presenciais na segunda (15/6), terça (16/6) e quarta-feira (17/6) por conta da morte dos educadores. As aulas retornam na quinta (18/6).

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